Ponte Alpini: rischio piene in Brenta Ruspe al lavoro per togliere le ture

di Maria Elena Mancuso

BASSANO - Ruspe al lavoro da ieri per rimuovere le(barriere di terra)A occuparsene la padovana, chiamata a intervenire dopo la mancata risposta della dittadi Possagno agli esposti emanati giorni fa dal sindaco di Bassano,. A motivare l’urgenza della disposizione, il concreto pericolo costituito dal possibile verificarsi dalleche potrebbero essere fatali per ilUn mese circa i tempi stimati per la conclusione dell’intervento.Anche questa spesa, fanno sapere dal Comune, sarà addebitata alla ditta di Possagno, la quale proprio in queste ore si è però rivolta all’Autorità nazionale anticorruzione. Oggetto dell’esposto all’Anac da parte delsarebbe l’ingiusta risoluzione del contratto d’appalto attuata dal Comune, a causa delle omissioni e degli errori progettuali esistenti all’origine, oltre che per la parziale disponibilità delle aree interessate ai lavori. Ma la determina di risoluzione del contratto che lo scorso 3 maggio interrompeva definitivamente i rapporti con lafa sapere ancora il sindaco Poletto, è in realtà già stata inoltrata all’Anac dal Comune lo stesso giorno della notifica all’impresa appaltatrice.