L'Agenzia delle entrate al posto del carcere: così rinascerà San Biagio

di Roberto Cervellin

VICENZA - Ha ospitato une un. Oggi quella diè un'area abbandonata. Undel centro storico di Vicenza destinato a diventare il nuovo polo dell'Dopo anni di progetti e accordi mai siglati tra Comune e demanio, proprietari del sito, spunta l'ipotesi della ristrutturazione a carico dell. Quest'ultimo sarebbe pronto ad acquistare il complesso, recuperarlo e affittarlo appunto all'Agenzia, ora dislocata nelleprivate di Borgo Berga, Mercato nuovo e via Zampieri. Questo l'oggetto del protocollo d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) che ilil consiglio comunale sarà chiamato ad approvare. «Si tratta di una soluzione per far rivivere un complesso in decadenza, dove ogni giorno che passa», commenta il sindacoL'operazione manda in pensione la vecchia idea, portata avanti dal Mibac, di realizzare a San Biagio il. «Abbiamo chiesto che la parte prospiciente la strada viva oltre l'orario di chiusura degli uffici, con- ricorda l'assessore alle risorse economiche- Il prossimo step definirà nel dettaglio valore delle alienazioni, costi e destinazioni».