Poliziotto ai domiciliari per spaccio accusato anche dfi minacce: finisce in carcere

CORNEDO VICENTINO - Un poliziotto della questura di Vicenza già agli arresti domiciliari perè finito in carcere: l'accusa è minacce. Protagonista è il 43enne, per anni stimato agente di Polizia, che nelle ore libere dal servizio avrebbe smerciato cocaina e marijuana.Arrestato in settembre l'agente è stato condannato ai domiciliari nella sua casa di Spagnago, con divieto di uscire dal territorio comunale. Nei giorni scorsi Marco Barra ha violato tale disposizione, si è recato a Brogliano dove all’interno del pub Gero’s avrebbe incontrato L.F., 37enne di Brogliano, suo presunto ex cliente. I due avrebbero parlato assieme. Successivamente il 37enne si è recato dai carabinieri per una denuncia: «Il poliziotto mi ha minacciato». La procura ha così disposto per Marco Barra l’entrata in carcere a Vicenza.