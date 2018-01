Vende l'i-phone ricevuto in regalo, prende la fregatura, ma si rifà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Con un istinto da detective un 39enne bassanese in pochi giorni ha condotto la polizia di Stato, grazie a, all’autore di una truffa ai suoi danni. Ricevuto a Natale in regalo unsimile a uno appena acquistatosul sito subito.it. a 960 euro.Un annuncio andato a buon fine, perchè poco prima di San Silvestro il 39enne ha trovato un acquirente, incontrato su appuntamento in un bar cittadino. Nel ricevere il pattuito di 960 euro inil venditore si è insospettito dell’atteggiamento nervoso del compratore e così hadella sua auto quando si è allontanato con l’iphone. Subito dopo nel controllare il denaro ricevuto il 39enne ha compreso il nervosismo del compratore: le banconote avevano tutte lo, quindi false. Il bassanese ha denunciato il fatto in questura, consegnando la foto con la targa dell’auto del truffatore.Gli agenti sono così, salernitano residente a Dolo e convivente in una famiglia di nomadi. L'uomo alla visita degli agenti ha dichiarato di avere rivenduto l'iphone e di non averecon il denaro falso. Nella conseguente perquisizione dell'appartamento i poliziotti hanno trovato uno smartphone condel salernitano,per truffa e per produzione e commercio di valuta falsa.