di Roberto Cervellin

VICENZA - Il consumo è inferiore ai? L'acqua è gratis. Bolletteper le famiglie in difficoltà.Tra isu 121 complessivi, della provincia di Vicenza gestiti da Viacqua -- i nuclei con un reddito Isee inferiore ae quelli cone un Isee non superiore ainon pagherannodel servizio idrico integrato, ovvero le spese minime di acquedotto, fognatura e depurazione.La soglia “free” è pari a un consumo d'acqua annuo dii, ovvero 50 litri al giorno a persona. E' il quantitativo minimo di acqua considerato necessario al soddisfacimento dei. Quantitativo che verràdalla bolletta. Ilintrodotto dal gestore - nato nel 2018 dalla fusione trarecepisce le agevolazioni previste dall'autorità nazionale Arera per garantire a tutti l'uso dellche, nel bilancio mensile dei veneti, pesa per l'1,2%.Non è finita. Chi vive in situazioni di disagio può beneficiare di uno sconto integrativo, per un importo complessivo di oltre 274 mila euro. Domande al comune di residenza o enti come Caf e Comunità montane.