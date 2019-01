Accolto l’invio di Marano Pulita: risanati corsi e argini del torrenti del paese

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Nuovo successo sul fronte della tutela dell’ambiente del territorio da parte del, formato da maranesi che amano il loro paese e si impegnano per non vederlo degradato e sporco. Dopo l’allarme lanciato nei mesi scorsi della presenza di un’arborea nel torrente Timonchio e in altri piccoli corsi d’acqua a costituire un pericoloso ostacolo nel caso di emergenza alluvionale con possibili e già viste esondazioni, più volontari nelle ultime settimane si sono. «Grazie allo splendido lavoro effettuato dai volontari, appartenenti alle varie organizzazioni scese in campo, è stata portata a termine sul territorio - affermano da Marano Pulita - una pulizia selettiva dei corsi d’acqua e argini dei torrenti. Con il passare del tempo la situazione stava peggiorando. Oltre a una infinità di metri cubi di ghiaione, ghiaia, ghiaino e sabbia che hanno alzato il livello dei corsi d’acqua, erano cresciuti arbusti e piante, anche di alto fusto tra i 5 e i 10 metri. Tutto materiale che può diventare un pericoloso ostacolo nel caso di emergenza alluvionale. Ancora grazie a tutti coloro che hanno prestato il loro tempo libero per svolgere questo importante lavoro. Un pensiero particolare aldi Marano Vicentino».