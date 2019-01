Aborto clandestino: 22enne ricoverata in ospedale e multata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - La polizia di Stato ha sanzionato di 3.333 euro peruna nigeriana di 22 anni, richiedente asilo residente a Torino, momentaneamente a Vicenza, presso conoscenti. Gli agenti giovedì pomeriggio 24 gennaio sono intervenuti all’, chiamati dal personale medico del reparto di Ginecologia per interrogare una nigeriana di 22 anni, che ha chiesto protezione internazionale in Italia. La ragazza verso le 16 di giovedì passeggiando lungo strada Pasubio si erae l’amica che era assieme a lei ha chiamato il 118. Nel soccorrere Ia ragazza i sanitari del Suem hanno rilevato un'indotta da un aborto procurato da lei stessa con l’uso di. Un aborto clandestino, illegale. In ospedale la 22enne ha trascorso una notte e ieri mattina è stata dimessa. Ai medici e agenti la ragazza ha spiegato di avere agito in modo autonomo, ma non ha detto come si è procurata i farmaci. L'aborto illegale dal 2016 è un illecito amministrativo: alla giovane è stata elevata una sanzione di 3.333 euro per l’aborto fuori dalle strutture sanitarie.