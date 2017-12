Abbandono selvaggio di rifiuti: è scontro tra il sindaco Guzzonato e Marano Pulita

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Se non è guerra ètra ile ilche da qualche mese sta stuzzicando il primo cittadino su problemi veri o presunti di Marano. Sulla propria pagina Facebook il comitato in questi giorni di festività natalizie ha segnalato, con foto, unlungo via Santa Lucia, ai confini con il Comune di Zané. È duro nei post su Facebook Marano Pulita. «Parliamo di un tratto viabilistico sempre più bersagliato dal malcostume, con ignoti che approfittano di ogni anfratto per scaricare rifiuti di vario genere. Il cartello “” viene superato anche da un gesto di incivile scaltrezza: il lancio del sacchetto d’immondizia dal finestrino dell’auto in corsa. Un atto criminale che potrebbe avere ulteriori conseguenze per la pericolosità dell’improvviso ostacolo posto sulla carreggiata, per chi si trova a percorrerla. Bisognerebbe cercare di mettere un freno a questa situazione degradante. I colpevoli meriterebbero una».Un velato invito all’amministrazione comunale per intervenire. Nel merito il, 35 anni, eletto lo scorso 12 giugno è diretto nella risposta a Marano Pulita, pure con una frecciata ai media locali. «Nutroper tutti i cittadini che ho incontrato e che sto incontrando in questi mesi, i quali collaborano, dialogano con noi amministratori:. Tutti questi cittadini si mettono in gioco in prima persona,, il proprio nome e cognome. In virtù di questo rispettoa chi. Il fatto che questo anonimoconcerne la deontologia professionale degli operatori di stampa, tema sul quale non mi compete pronunciarmi. Il Comune ha in attivo, oltre al canale consueto dell'Ufficio relazioni con il pubblico, il portale delle segnalazioniAttraverso questi strumenti si concretizza la collaborazione tra cittadinanza attiva e responsabile e amministrazione al fine di individuare problemi e situazioni da migliorare anche e in particolare in merito all'abbandono di rifiuti». Marano Pulita utilizza i propri social. «I vigliacchi che si nascondono nell’anonimato, invece. Ma questo, per fortuna, è un problema loro. Dura il tempo di queste brevi righe il tempo che voglio usare per questioni sollevate da mittenti anonimi. Ora torno a dedicarmi al mio paese, alla mia comunità e ai miei concittadini».