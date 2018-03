A processo un padre avrebbe abusato della figlia per 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovo presunto caso di. Il 48enne cittadino del Bangladesh A.A. dal 23 maggio dovrà difendersi in tribunale dalla pesante accusa di avereper 10 anni, dal 2005. Dalla denuncia presentata dalla ragazza che ha deciso di tornare in Bangladesh gli abusi iniziarono quando aveva 12 anni con toccatine al seno. Come riporta ll Giornale di Vicenza con il passare del tempo il padre avrebbe aumentato l’interesse morboso per toccare la ragazza nelle parti intime fino ad avere, per l’accusa,sessuali quando lei aveva 17 anni, nel 2010. Impaurita dal padre solo dopo 10 anni la ragazza trovò il coraggio di recarsi dai carabinieri una volta saputo di essere stataa un connazionale. Dalla denuncia le forze dell’ordine hanno cercato risconti e il pm Francesca Sorvillo ha aperto un’indagine a carico di A.A., che è stato rinviato a giudizio.