Incendio in casa: va a fuoco un materasso, famiglia evacuata per l'inagibilità

ARZIGNANO - Paura oggi 1. maggio poco primo di mezzogiorno in un condominio di via Kennedy per un incendio divampato all’interno di un appartamento al settimo piano. Fortunatamente non si registrano feriti tra i quattro residenti, che compongono una famiglia di stranieri. A chiamare il 115 è stato uno di loro, con rapido intervento dei vigili del fuoco da Vicenza che con l’autoscala hanno circoscritto le fiamme, evitando così il loro estendersi all’intero appartamento. A scopo precauzionale nella fase iniziale dell’intervento dei pompieri l’interno condominio è stato fatto evacuare. Dal primi rilievi dei pompieri le fiamme sono scaturite da una termocoperta e si sono estese al materasso e poi ai mobili della camera. Notevoli i danni da fumo: l’appartamento è stato dichiarato inagibile fino alla conclusione dei necessari lavori di ripristino delle condizioni sanitarie. Le operazioni dei pompieri si sono protratte per 2 ore e mezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il vicesindaco.