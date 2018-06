A fabbrica chiusa scoppia un incendio: colonna di fumo nero

di Vittorino Bernardi

MONTORSO VICENTINO - Momenti di paura attorno alle 19 di ieri, venerdì, in via IV Novembre per un incendio scoppiato all'interno dell'azienda, che si occupa di finitura pelli. Le fiamme sono partite da un macchinario per l': al momento all'interno della ditta non c'era nessuno. In pochi minuti si è alzata una densa, visibile a chilometri di distanza. In via IV Novembre sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, Arzignano, Lonigo e Thiene con sei automezzi che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l‘ambiente. Danni al macchinario e a parte della struttura.