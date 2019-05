Denunciati due albanesi per l’aggressione a un 21enne

di Vittorino Bernardi

LONIGO - Con una scrupolosa indagine investigativa di tre mesi i carabinieri della locale stazione ieri 30 aprile hanno identificato e denunciato gli albanesi V.M., 24enne residente a Montegrotto Terme (Padova), e X.M. 29enne residente a Ravenna. I due amici sono ritenuti responsabili di una selvaggia aggressione per futili motivi avvenura alle 2 del 26 gennaio all’esterno di un bar di piazza Garibaldi, ai danni di un 21enne residente ad Alonte, che medicato al pronto soccorso è stato dimesso con una prognosi di tre settimane. I due aggressori albanesi sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza per lesioni personali dolose, aggravate in concorso.