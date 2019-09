Carambola in autostrada: 4 feriti fra cui due neonati, grave una donna

di Luca Pozza

VICENZA - Un grave incidente poco dopo le 10 ha bloccato anche oggi l'tra i caselli di, in direzione Venezia. Quattro le persone rimaste ferite, tra le quali ci sono anche due bambini di pochi mesi, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.Nell'incidente un’auto e un camion, entrati in collisione lateralmente. I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre due donne e due bambini, che viaggiavano all’interno della Renault Megane con targa svizzera, sono state assistite dal personale del suem 118, intervenuto con due ambulanze e l’eliambulanza. Gli occupanti della vettura erano tutti componenti della stessa famiglia, guidata da una signora trentenne, con a bordo i figli e la madre: è proprio quest'ultima, la nonna dei bambini, la più grave, visto che è stata sbalzata fuori dall'auto. La donna è stata ricoverata all'ospedale San Bortolo in codice rosso. Illeso l’autista del mezzo pesante.Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'autostrada Serenissima. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato, con la coda che ha raggiunto i 5 km.