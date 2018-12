A4. Tra i caselli di Vicenza Est e Ovest camion e tir potranno tornare a sorpassarsi

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Novità importante per quanti percorrono l’autostrada A4 a Vicenza, la società autostrade Brescia-Padova con apposita ordinanza ha stabilito, in via sperimentale, ladel divieto di sorpasso per i veicoli pesanti, di massa autorizzata superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose, nel tratto dell'autostrada, in entrambi i sensi di marcia. La stessa ordinanza dispone la chiusura delle piazzole di emergenza poste alle progressive chilometriche 331+300 Ovest, 328+500 Est, 329+000 Est e 329+700 Ovest. Sempre dal 22 dicembre per tutte le categorie di veicoli saranno ridotti i limiti di velocità in: da 100 km/h a 90 e a 70 km/h nel tratto in cui il limite è di 80.