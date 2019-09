© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente in A4 alle 10.30 di oggi, 29 settembre, tra i caselli di Montebello e Soave, in direzione Milano. Quattro veicoli coinvolti nell'incidente, avvenuto non lontano dal casello di Soave (Verona). Ferite alcune persone, di cui una grave, rimasta incastrata nell'abitacolo. Dalle undici la situazione si sta lentamente normalizzando ma si sono registrate code e disagi.