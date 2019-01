Lavori sull’A31: chiusura tra i caselli di Thiene/Schio e Dueville

di Vittorino Bernardi

THIENE - Disagi tra laper gli utenti dell’autostrada A31 Valdastico. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato cheverrà chiuso il tratto tra i caselli di Thiene/Schio e Dueville, nella sola direzione sud verso Vicenza. Ciò per consentire l’installazione di un portale segnaletico per la Superstrada Pedemontana Veneta. Il numero verde 800.012812 è attivo 24 ore su 24 per informazioni sulla viabilità e aggiornamenti.