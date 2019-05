Derubata in casa da due nomadi: le riconosce in un book dei carabinieri

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Nuovo caso di truffa, con furto di 150 euro, ai danni di un’anziana con il trucco “siamo parenti di una sua amica”. Episodio però risolto bene da parte dei carabinieri che in pochi giorni hanno individuato le due truffatrici,note alle forze dell’ordine per avere commesso altri reati nello scledense. Nel pomeriggio del 2 maggio una vedova quasi novantenne che vive in via dei Nogarola sente suonare il campanello, si affaccia e vede due giovani donne che sorridenti si presentano con modi gentili. «Buongiorno signora, siamo parenti di una sua amica. Ci fa entrare che parliamo?». Una volta in casa è scattata la trappola per l’anziana che si è fatta distrarre a chiacchiere da una delle due, mentre l’altra entrata in camera ha rovistato nei cassetti e rubato 150 euro. Le due ragazze in gran fretta sono uscite, salutando con calore. Scoperto poco dopo il furto la vedova ha chiamato il 112 e raccontato il fatto con descrizione delle due ladre. Talmente precisa che i carabinieri hanno pensato a due nomadi spesso in transito per Schio: la 21enne D.P. nata a Trento e la 25enne B.R. nata a Cittadella, riconosciute dalla vittima in un. Entrambe, da rintracciare, sono state deferite per furto.