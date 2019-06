Anziano in auto investe un 12enne in bicicletta: lo sgrida e fugge

di Vittorino Bernardi

ZANE’ - Un 87enne alla guida della propria auto oggi pomeriggio, 4 giugno, poco prima delle 14.15 lungo via Puccini, in direzione impianti sportivi, alla guida di una Fiat Punto giunto all'altezza del civico 17 ha impattato sulla ruota anteriore di una bicicletta condotta da un ragazzo di 12 anni, sbucato nella strada da un’area privata. Il ragazzo caduto sull’asfalto ha battuto la testa e vomitato. L’anziano, l’87enne M.S. di Thiene, si è rivolto al 12enne per accusarlo dell’incidente e, incurante delle sollecitazioni dei testimoni a fermarsi, ha proseguito per la propria strada.I testimoni hanno comunicato il fatto e segnalato il numero di targa dell’auto pirata alla polizia locale Nordest Vicentino. Gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini sono così risalti all’87enne, denunciato in stato di libertà per "omissione di soccorso in sinistro con feriti e fuga", con ritiro della patente ai fini della sospensione e rischia una pena fino a 3 anni di reclusione. Il giovane ciclista è stato trasportato in osservazione al Pronto soccorso di Santorso in codice di media gravità.