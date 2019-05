Le 7 "stelle dello sport" raccontano il valore del sacrificio nell'agonismo

di Vittorino Bernardi

MONTECCHIO PRECALCINO - Venerdì 10 maggio il PalaVaccari di via Murazzo ospiterà alle 20.30 una lezione di vita e sport, rivolta in particolare ai giovani, organizzata dalla società Hockey Montecchio Precalcino. Al tema della serata “Lo sport fra sacrificio e gloria… Raccontato dalle stelle” campioni nazionali dello sport racconteranno il loro cammino compiuto nelle rispettive discipline, segnato da momenti di gloria, ma soprattutto di sacrifici. Sul palco saliranno Domenico “Mimmo” Di Carlo, ex capitano del Calcio Vicenza e allenatore di serie A; Filippo Pozzato, ciclista azzurro da poco ritirato; Angelo Furlan, altro noto ciclista; Massimo Mariotti, commissario tecnico della nazionale di hockey su pista; Sergio Gasparin, dirigente calcio professionistico; Loretta Pavan, ciclista e Loredana De Donno, sport estremi. Campioni che, moderati dallo scrittore e manager Sebastiano Zanolli, spiegheranno il valore del sacrificio nella pratica agonistica, anche amatoriale. Non mancheranno momenti musicali con la cantante Valentina Cogo.