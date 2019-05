di Vittorino Bernardi

VICENZA - Scatta la conta dei danni per il maltempo che ieri ha flagellato la provincia: temperatura in picchiata con neve da quota 700 ae sul monte Grappa, con forti raffiche di vento. A Valli del Pasubio dalle 8 alle 14 è rimasta chiusa la Provinciale 46, poco prima di località Ponte Verde per un albero abbattuto.Sempre lungo la Provinciale 46 poco prima del Pian delle Fugazze sei famiglie con bambini (circa 20 persone) di Marano Vicentino sono rimaste bloccate nel rifugio: erano arrivate sabato pomeriggio per un fine settimana in montagna. Ieri mattina si sono svegliati con un’alta coltre di neve e impossibilitati a percorrere in auto la stradina per rientrare. Due papà hanno percorso a piedi circa 500 metri nella neve, per trovare al lavoro vigili del fuoco e volontari del Soccorso alpino che alcune ore dopo - con furgoni muniti di catene - hanno portato fuori dal rifugio le sei famiglie: accompagnate nel vicino ristorante Ponte Verde sono state raggiunte da amici/parenti per il rientro. Appena possibile torneranno al rifugio a recuperare le auto.Il punto della situazione. «Le giornate di lunedì 6 maggio, martedì e prima parte di mercoledì saranno stabili e perlopiù soleggiate, con temperature in graduale aumento, rimanendo comunque sotto i valori medi del periodo. Attenzione lunedì mattina a possibili danni da freddo alle colture, dove il cielo fosse sereno e senza vento. Da mercoledì pomeriggio-sera e per la giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione, stavolta portata da correnti occidentali, non fredde come quelle attuali, quindi con quota neve alta. A seguire una nuova fase più stabile» spiega Serenissima meteo.