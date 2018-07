Record alla Trans d’Havet, doppia maratona in montagna da super atleti

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE/VALDAGNO – Tutto è pronto per la settima edizione della: la doppia maratona da 80 e 40 chilometri che attraversa lee 11 Comuni di Vicenza e Trento. La manifestazione ha fatto il pieno di iscritti a: 400 per il tragitto da 80 km. e 280 per quello da 40. Sono una quarantina gliarrivati da Belgio, Danimarca, Slovacchia, Germania, Stati Uniti, Australia e Argentina. L'appuntamento è fissatoal PalaLido di Valdagno, base della gara, per la consegna dei pettorali. Dopo il consueto briefing con atleti e direttori di gara alle 22.15 sul piazzale del palazzetto partiranno i bus navetta per trasferire gli atleti a Piovene Rocchette da dove, allopartirà la gara Ultra. Una corsa massacrante di 80 km., con, in buona parte in notturna, con ascese ai monti Summano, Novegno e Alba, passaggi al passo Xomo e colletto di Posina, salita al massiccio del monte Pasubio, percorso lungo la Strada delle 52 Gallerie con discesa a Campogrosso, Recoaro per l’arrivo dei primi in centro a Valdagno, piazza del municipio, attorno alle 10. Per la gara Marathon da 40 km. è prevista una seconda finestra per la consegna dei pettorali sabato mattina dalle 6 alle 7.30, sempre al PalaLido di Valdagno con successivo imbarco sui bus navetta verso il passo Pian delle Fugazze per la partenza alle 9. Il tragitto si snoderà seguendo il tracciato della gara da 80 km. con arrivo al traguardo di Valdagno. Lein corso Italia. Sono attesi atleti nazionali della: Roberto Mastrotto, Francesco Rigodanza, Filippo Dal Maso, Stefano Fantuz, Alberto Ferretto, Alessandra Boifava, Francesca Pretto e Martina Trimmel.