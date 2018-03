In 5mila da tutta Europa per il 33. dell'apparizione della Madonna a Baron

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Si parlerà anche tedesco, francese, fiammingo e sloveno domani, domenica 25 marzo, sul colle di San Martino cheche vivranno comunitariamente una giornata di preghiera e riflessione mistica in occasionedella prima presunta apparizione mariana a Renato Baron di Maria Regina dell’Amore avvenuta nella chiesetta in località Aste. Con i fatti mariani di San Martino dal 1985 Schio èche prosegue anche dopo la scomparsa del veggente iall’età di 71 anni. Domani sarà presente l’arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchiori che presenzierà una solenne cerimonia dial Cuore Immacolato di Maria.Saranno quattro i momenti di forte aggregazione:presso il Cenacolo di Preghiera di via Tombon con mons. Luigi Negri, l’presso la cappella del Cenacolo dalle 13.30 alle 14.30 e ledelle 15, con la consacrazione dell’Italia e dell’Europa, e delle 21. La diocesi di Vicenza del vescovo Beniamino Pizziol segue con attenzione gli sviluppi degli avvenimenti di San Martino e accompagna con cura pastorale la vita delche nel tempo ha sviluppato iniziative spirituali e materiali: incontri di preghiera, formazione all’apostolato nella famiglia e negli ambienti di vita e istituzioni come Casa Annunziata per anziani soli e abbandonati. Il movimento sostiene e promuovein Africa, Asia e America Latina e si è dotato di strumenti di comunicazione come Radio Kolbe che trasmette localmente in Fm, via satellite in Europa e nel mondo via internet.