A passeggio con il cane nel parco scopre un uomo morto a terra

VICENZA - Poco prima delle 20 di ieri una persona a passeggio con il cane nel parco Astichello di via Fratelli Bandiera ha chiamato il 118 alla vista di un, esanime. I sanitari del San Bortolo giunti sul posto nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso dell’uomo e chiamare il 113. Indagini in corso da parte della polizia sul decesso dell’uomo, probabilmente per. È stato identificato in un tunisino di 59 anni, senza fissa dimora, che da qualche tempo, dove tra gli alberi si era costruito una capanna di fortuna.