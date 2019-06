5000 euro all’Istituto Bombieri per il progetto che valorizza il territorio

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Un gratificante riconoscimento alla validità delche ha visto impegnati, durante l’anno scolastico appena concluso, docenti e ragazzi dell’nello studio del territorio del Canal di Brenta, affrontando temi di natura storica, scientifica e di attualità. Il progetto ha ottenuto il ‘premio’ a sostegno della sua realizzazione diconsegnati con un assegno al vicepreside prof.e al Presidente del Consiglio di Istitutoda Vania Rizzà (responsabile d’area della Cassa Rurale Valsugana e Tesino) e Lorenza Dell’Agnolo (responsabile della filiale di Valstagna). Oltre alle ricerche sugli aspetti storici e culturali del territorio, gli studenti sono stati impegnati anche concretamente nella ricostruzione di muretti a secco in stato di degrado nell’ambiente tipico valligiano dei terrazzamenti e parallelamente hanno realizzato dei murales mobili rappresentando la valle con particolare attenzione all’aspetto artistico.«L’Istituto Bombieri sostiene con convinzione queste attività - ha sottolineato il vicepreside Fantinato, - cui aderiscono attivamente i ragazzi e che impegnano in sinergia docenti e personale ATA, in una rete di collaborazione e condivisione con l’Istituto Comprensivo 3 di Bassano, i Comuni, Associazioni locali ed Enti. Tale sinergia ha permesso in questi anni.”«Siamo felici di contribuire al successo di questo- ha evidenziato Vania Rizzà. - La nostra Cassa Rurale investe sul territorio ogni anno oltre 1 milione di euro in contributi ad Associazioni, premi a studenti meritevoli, supporti alle scuole e alle famiglie.»