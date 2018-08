Rapine e furti, otto malviventi beccati dai carabinieri: due sono minorenni

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - Nelle ultime ore i carabinieri della locale stazione con i colleghi della compagnia di Schio hanno chiuso il cerchio su una rapina e su un furto in casa con l’identificazione degli autori:, due i minorenni entrambi conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti reati.I militari delhanno individuato l’autore della rapina messa a segno lo scorsonel parcheggio del centro commerciale Melì Melò. Un giovane 17enne che nella notte stava rincasando a piedi era stato aggredito con un pugno al volto da uno sconosciuto, abile a strappagli la vistosaal collo e dileguarsi. Per l’immediato intervento delle pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona e le successive analisi investigative è stato individuato l’aggressore, deferito per rapina alla procura della Repubblica di Vicenza: unresidente a Schio, conosciuto alle forze dell’ordine.Perin abitazione, ancora a Malo, i carabinieri hanno denunciato: il 29enne P.R.R. di Malo, D.J. 18enne di Schio e il 17enne di Malo, entrambi conosciuti dalle forze dell’ordine. Il terzetto nella serata delè penetrato in un’abitazione privata nel centro maladense, per razziare. Poco dopo il proprietario è rientrato nell’abitazione, immediatamentedai tre che così si sono garantiti la fuga. Denunciato il fatto dall’aggredito in meno di 24 ore i carabinieri, con serrate indagini, hanno individuato i tre malviventi denunciati alla procura della Repubblica di Vicenza.