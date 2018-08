49enne scompare tra le montagne per 26 ore, scattano le ricerche

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCO (VICENZA) - Terzo intervento in tre giorni da parte del soccorso alpino per cercare unache impegnata in una passeggiata in montagna si. È durata più di 24 ore la scomparsa di un 49enne domiciliato a Conco che uscitoè svanito nel nulla. Tre ore dopo, vero le 22, sono scattate le prime operazioni di soccorso, su richiesta dei gestori di una pizzeria dove l'uomo aveva lasciato parcheggiata la propria auto. Alle 16 di ieri (a oltre 20 ore dalla scomparsa) su richiesta dei familiari sono entrate in azione le squadre del, con il supporto di. La ricerca si è protratta fino alle 21, quando il 49enne, si è presentatonel fisico e nell’animo ai gestori della pizzeria dove aveva lasciato parcheggiata la sua auto. Avvisate le squadre di soccorso del rientro dello scomparso è stato richiesto l’: giunti sul posto i sanitari del Suem in via precauzionale hanno trasportato l’uomo all'per accertamenti.