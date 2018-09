Scomparso da casa da quattro giorni, 33enne trovato morto nella sua auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Scomparso da casa mercoledì 19 settembre undi Vicenza è stato trovato privo di vita alle 7 di questa mattina, 23 settembre, all’interno della sua auto, parcheggiata ai margini del bosco di Valmarana, ad Altavilla. A trovare il corpo e a comunicare la drammatica notizia ai familiari è stata una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza impegnata nelle ricerche a vasto raggio, assieme ai carabinieri. Per i pompieri il ritrovamento è stato drammatico: il 33enne si è suicidato probabilmente il giorno della scomparsa con unall’interno dell’auto.In aiuto alle persone in crisi depressiva è attivo il". Sono dei numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768