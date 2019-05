Studente universitario si toglie la vita in camera con un cappio: non ha lasciato messaggi

di Vittorino Bernardi

CARRE’ - Straziante tragedia familiare con vittima un 29enne studente universitario, vicentino, che colpito dal ”male di vivere” si è ucciso mettendosi un cappio al collo tra le mura di casa.La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1. maggio, quando poco prima delle 15 uno dei genitori ha trovato il corpo senza vita del figlio agganciato alla finestra della sua camera.Una scena straziante. Intervento dei carabinieri della compagnia di Thiene per i rilievi di legge e per autorizzare il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale di Santoro. Il 29enne suicida che (apparentemente) godeva di buona salute psico-fisica e che non ha lasciato messaggi per giustificare l’estremo gesto.--