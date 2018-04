Cade su una lastra di vetro: grave infortunio sul lavoro per un 26enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBETTONE - Graveattorno alle 19 di ieri all’interno dell'aziendadi via Ponti Nuovi che opera nel settore abbigliamento, taglio tessuti per conto terzi. Per cause in via di accertamento l’infortunato,, figlio del titolare, è scivolato: con un braccio è finito su una lastra di vetro e si è procurato unacon abbondante. I sanitari del Suem intervenuti sul posto hanno chiesto l’intervento dell'da Padova per la gravità del trauma subito. Ricoverato al San Bortolo di Vicenza al 26enne è stata riscontata una lesione arteriosa, suturata: non corre pericolo di vita.