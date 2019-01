200 imprenditori agricoli adottano Bodi, bollettino fitosanitario digitale

di Vittorino Bernardi

VICENZA - È stato presentato a circa 200della provincia di Vicenza il nuovo bollettino fitosanitario digitale che ogni agricoltore può consultare direttamente dal proprio: si tratta di. È un’esclusiva innovazione tecnologica voluta e portata avanti dal 2016 da Valerio Nadal e Filippo Codato, presidente e direttore del Condifesa TVB (Treviso-Belluno-Vicenza). È La prima in Italia.Dal convegno “Confrontiamoci su Bodi” sono: l’83% degli agricoltori berici ha dichiarato che Bodi risponde alle aspettative e l’82,6% lo consiglierebbe ai colleghi. «Questo servizio offre in tempo reale, grazie – spiega- alla geolocalizzazione del vigneto, informazioni agrometerorologiche, contestualizzate sull’azienda, indicazioni sull’efficacia dei trattamenti effettuati o previsti per il futuro e dirà se il vigneto è attualmente coperto contro i principali patogeni (peronospora e oidio) oppure se sarà il caso di intervenire nel perfetto rispetto della difesa integrata.». Valerio Nadal ha concluso il suo intervento con un invito. «Dobbiamo proseguire sulla strada della sostenibilità. È fondamentale la difesa del nostro reddito, al quale affianchiamo i fondi mutualistici e le assicurazioni. Vogliamo tutelare le nostre campagne e il nostro prodotto, con Bodi siamo sulla giusta strada».