Portata in ospedale per abortire a 16 anni: «Costretta dai genitori»

di Vittorino Bernardi

SANTORSO – Ha abortito - a quanto sembra dai primi riscontri -a 16 anni. È un caso che scatenerà polemiche, finito nelle mani del governo a Roma, del ministro alla Famiglia il leghista Lorenzo Fontana. È stata una giornata intesa, con intervento dei carabinieri, quella vissuta martedì nel repartodell’ospedale Alto Vicentino per una ragazza italiana di 16 anni costretta dai genitori ad abortire, entro il terzo mese di gravidanza,La vicenda è stata resa nota dall'associazioneche ha sede in Brianza. Accompagnata in ospedale per abortire la ragazzina per salvare la propria creaturache l'ha raggiunta verso le 13.30 per abbracciarla in una stanza dove si trovava con una psicologa impegnata a tranquillizzarla, con la promessa di parlare con i genitori per convincerli ad accettare la gravidanza. L’amica, costretta ad uscire, ha chiamato un’amica comune e un’ex ostetrica dello stesso ospedale e assieme hanno iniziato anel corridoio, da dove sono state allontanate perché a detta di qualcuno “disturbavano”.Per continuare il rosario le tre si sono spostate nei pressi degli ascensori e hanno informato ile l’Ora et labora in difesa della vita. Verso le 16.45 l’amica della 16enne ha chiamato il 112 in un ultimo tentativo di bloccare l’aborto, che è statopoco prima dell’arrivo dei carabinieri alle 17.50.La vicenda, condotto da, presidente di "Ora et labora in difesa della vita". «Aborti come questo - il suo commento - non devono più accadere. È stato praticato contro un’espressa volontà della possibile madre che il mese prossimo compirà 17 anni. Sul suo desiderio di avere un figlio abbiamo testimonianze e messaggi scritti dalla stessa ragazza nei quali esprime paura e disperazione per l'imposta perdita del figlio. È morto un bambino in fase di sviluppo, quindi ci rivolgeremo nelle sedi opportune per fare chiarezza in base ache abbiamo acquisto. Per il momento abbiamo informato con un dettagliato rapporto, ministro della Famiglia. Questa triste storia di morte deve segnare unnella sanità nazionale a tutela della vita umana».