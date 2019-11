13 Caduti della Grande Guerra saranno tumulati nel Sacrario di Cima Grappa

di Roberto Lazzarato

GRAPPA.sono stati ritrovati sul Massiccio del Grappa in diverse località in cui si combatterono, oltre cento anni fa, le battaglie tra l’esercito italiano e quello austroungarico e oggi si è svolta, nel duomo di Crespano del Grappa, la cerimonia di esequie celebrata daPresenti autorità civili e militari, tra le quali tantissimi sindaci dei comuni che abbracciano il Massiccio del Grappa, l’assessora regionalee centinaia di persone, con una, fra le quali gli studenti delle medie hanno suonato accompagnando il Coro Alpino.La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal comandante del Comando Forze Operative Terrestri,, che ha ricordato il continuoed il sacrificio che anche recentemente ha colpito gli incursori dell’Esercito in una azione. Incursori di quel reparto che lega il proprio nome alsul Monte Grappa.- ha sottolineato la Donazzan - e questi caduti, italiani e austro-ungarici, sono da noi oggi onorati degnamente. Saliranno poi a quel Sacrario Militare simbolo di pacificazione, che seppe unire nel 1935, quindi a pochissimi anni dalla fine di quella Grande Guerra, grande per numeri e sacrifici,, con lo stesso ordine architettonico, con lo stesso rispetto. Ciascuno rivolto verso la propria Patria, uniti da una via segnata dai nomi delle battaglie, chiamata Via Eroica».Don Gaetano ha ricordato il sacrificio di quei giovanissimi che seppero fare il proprio dovere, per la loro famiglia, per i loro fratelli, per la loro Patria. Anche questi militi ignoti saranno tumulati nel Sacrario Militare di Cima Grappa, accanto agli oltre 24 mila caduti, di cui 22 mila senza nome dell’uno e dell’altro Esercito.La Donazzan ha inoltre ringraziato la dirigenza scolastica e gli insegnanti che «hanno accompagnato alla cerimonia i propri studenti, consentendo loro di crescere nel sentimento di partecipazione alla vita della propria comunità,».