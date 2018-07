Docidi minori arrivati come profughi scomparsi in 18 mesi: indagini a tappeto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È giallo nel Vicentino sullanell'arco di circa diciotto mesi, tra il 2016 e il 2017, didell’Africa subsahariana, sbarcati sulle coste italiane senza i genitori per fuggire da guerre, povertà o situazioni disperate. Come riporta il Giornale di Vicenza i dodici, sia maschi che femmine, dopo i passaggi nelle strutture di accoglienza sono stati assegnati a famiglie affidatarie residenti in provincia, che hanno abbandonato per, forse per raggiungere parenti o amici. Gli investigatori delle forze dell’ordine temono il peggio, che siano finiti nelle mani di, nella tratta della schiavitù: dellaper le ragazze e dellaper i ragazzi. Sono in atto le ricerche dei dodici, alcuni sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine all’estero di prima di svanire per la seconda volta: fuggiti da situazioni disperate nei loro Paesi potrebbero essere caduti dalla padella alla brace.