VALSTAGNA - Ragazzini terribili in azione martedì sera in località: forse per combattere la noia hanno dato fuoco a cumuli di cartone e bancali in legno posizionati davanti alla azienda dismessa. Alle 22.30 un passante alla vista delle fiamme ha chiamato il 115 e da Bassano del Grappa sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. All’evidenza dellaa del rogo, che non ha lesionato lo stabile, i pompieri hanno chiamato il 112. Giunti sul posto i militari del capitano Adriano Fabio Castellari hanno individuato nelle vicinanze un gruppo di, rimasto probabilmente ad assistere all’intervento dei vigili del fuoco. I ragazzini, residenti nella Valbrenta, sono stati identificati ein caserma dove hanno atteso i genitori per tornare a casa. I carabinieri stanno accertandole ledegli 11 ragazzini. Conclusa l’indagine scatteranno delle denunce.