Prendersi una pausa dai ritmi stressanti della vita quotidiana e ricaricare le pile con una villeggiatura “en plein air” tra cascate, alpeggi, borghi e panorami mozzafiato, da scoprire con delle escursioni che prevedono anche un goloso picnic. È questa la novità dell’estate 2020 in Valchiavenna, una zona alpina della Lombardia in provincia di Sondrio ricca di sentieri nel verde, per una vacanza attiva e a tutto gusto, con tanti assaggi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati