Siena segreta: "Passeggiate d'autore" in compagnia di scrittori e attori

Occhi all'insù, scarpe comode, una buona dose di curiosità e tanta passione per l'arte. Un viaggio alla scoperta della Siena più segreta, intrecciando luoghi e personaggi, monumenti e retroscena storici, ma anche folklore locale, tradizioni gastronomiche e linguistiche, aneddoti tra contrade e palio. Speciali "Passeggiate d'Autore" arricchite dall'estro versatile di speciali ciceroni, capaci di raccontare vicende millenarie tra canti e performance musicali. Un modo nuovo e insolito di conoscere Siena che diventa l'appuntamento dei week end senesi per un turismo culturale da godere rigorosamente con lentezza.



Si chiama "I secoli di Siena", e prende il via da sabato

23 febbraio con il format culturale ideato dal portale Toscanalibri.it, a cura dell’assessorato al turismo del Comune di Siena per la direzione artistica di Luigi Oliveto. Un percorso lungo un anno (in programma fino a febbraio 2020 ad ingresso libero) con dieci appuntamenti programmati per il sabato e un’appendice per il nuovo anno alla scoperta dei musei delle Contrade del Palio.

«Le "passeggiate d’autore" – spiega Luigi Oliveto, direttore di Toscanalibri.it - raccontano Siena mettendo insieme conoscenze, suggestioni letterarie, emozioni, sguardi inconsueti (talvolta inesplorati) sulla città la cui bellezza esteriore è frutto di una storia, di uno spirito, di una civiltà che è sempre suggestivo ripercorrere, scoprire e riscoprire. Studiosi, letterati, artisti ci accompagnano proprio per arricchire questo racconto che grazie ai loro saperi, alle loro sensibilità, alle loro parole si fa ogni volta nuovo o comunque arricchente».

Le passeggiate d'autore sono a partecipazione gratuita. A disposizione dei partecipanti (su richiesta al costo di 1 euro e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da Follow Me.

Il programma. Sabato 16 marzo, ore 15 Le origini di Siena, partenza Castelvecchio, arrivo Santa Maria della Scala con MARIE-ANGE CAUSARANO e DEBORA BARBAGLI

Sabato 23 marzo, ore 15 L’antico Ateneo (a numero chiuso max 60 persone) sede storica dell’Università, via Banchi di Sotto 55 con ALESSANDRO LEONCINI e la partecipazione di LUCA VIRGILI

Sabato 30 marzo, ore 15 “Per le persone che non sanno grammatica” il Costituto in lingua volgare. Partenza Palazzo Pubblico, Sala delle Lupe, arrivo Archivio di Stato MARIO ASCHERI e CECILIA PAPI

Sabato 6 aprile, ore 15 Una banca una città Sede storica del Monte dei Paschi, Piazza Salimbeni con GIULIANO CATONI e PIEFRANCESCO ASSO

Sabato 13 aprile, ore 15 “Chi qui soggiorna acquista quel che perde” l’Accademia dei Rozzi (a numero chiuso max 60 persone) Sede dell’Accademia dei Rozzi, via Di Città 36 con ETTORE PELLEGRINI Teatro dei Rozzi, Piazza Indipendenza Performance di PAOLA LAMBARDI e PAOLO LOMBARDI