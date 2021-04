Tropea è il «Borgo dei Borghi 2021». Il Lazio ultimo con Pico

Tropea ha vinto l'ottava edizione del "Borgo dei Borghi 2021" in onda sui Rai 3 la domenica di Pasqua. Nella trasmissione condotta da Camila Raznovich si sono sfidati 20 Borghi, uno per regione. «Una vittoria che rimarrà negli annali della nostra città», esulta il sindaco Giovanni Macrì all'indomani del trionfo. La splendida località calabrese, in provincia di Vibo Valentia, ha preceduto il paese sardo di Baunei e quello siciliano di Geraci Siculo. A determinare la classifica finale anche le preferenze del pubblico che ha partecipato al concorso votando tramite social.

Ecco la classifica

1 Tropea (Calabria)

2 Baunei (Sardegna)

3 Geraci Siculo (Sicilia)

4 Albori (Campania)

5 Grottammare (Marche)

6 Campli (Abruzzo)

7 Malcesine (Veneto)

8 Pietramontecorvino (Puglia)

9 Corciano (Umbria)

10 Cocconato (Piemonte)

11 Finalborgo (Liguria)

12 Valsinni (Basilicata)

13 Trivento (Molise)

14 Pofabbro (Friuli-Venezia Giulia)

15 San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna)

16 Buonconvento (Toscana)

17 Borgo Valsugana (Trentino-Alto Adige)

18 Issime (Valle d’Aosta)

19 Pomponesco (Lombardia)

20 Pico (Lazio)