Spiagge più belle, Tripadvisor premia ancora Lampedusa: la classifica

A volte non serve andare lontano per trovare un mare da favola, in un contesto paradisiaco. E se proprio si desidera scoprire angoli di mondo remoti, i chilometri di sabbia chiara e natura incontaminata non mancano e meritano di essere celebrati con un’accurata classifica. Ci ha pensato Tripadvisor che con i Traveler’s Choice Beaches Awards 2018 ha incoronato i lidi più belli in Italia e non solo e, neanche troppo a sorpresa, nello Stivale la vincitrice è ancora lei: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Nella Top 10 dei litorali più belli del globo, invece, il podio tocca a Providenciales.



Spiaggia dei Conigli, Lampedusa Spiaggia di Tropea, Tropea La Pelosa, Stintino Cala Goloritze, Baunei Porto Giunco, Villasimius Baia del Silenzio, Sestri Levante Cala Mariolu, Baunei Cala Rossa, Isola di Favignana Spiaggia di Maria Pia, Alghero Marina Piccola, Capri

La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna Elafonissi Beach, Crete, Grecia Falesia Beach, Algarve, Portogallo Fig Tree Bay, Famagusta District, Cipro Bournemouth Beach, Regno Unito Kleopatra Beach, Turchia Spiaggia dei Conigli, Sicilia, Italia Balos Lagoon, Creta, Grecia Playa de Ses Illetes, Isole Baleari,Spagna Playa de Las Canteras , Canarie, Spagna

Grace Bay, Turks and Caicos, Caraibi Baia do Sancho, Pernambuco, Brasile Varadero Beach, Cuba, Caraibi Eagle Beach; Aruba; Caraibi Seven Mile Beach, Isole Cayman, Caraibi La Concha Beach, Paesi Baschi, Spagna Clearwater Beach, Florida, Stati Uniti Seven Mile Beach, Giamaica, Caraibi Bavaro Beach, Repubblica Domenicana, Caraibi Playa Norte; Penisola dello Yucatán; Messico

TripAdvisor®, il sito di viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha scelto a livello mondiale per questa quinta edizione del premio, Grace Bay a Turks and Caicos con ben 355 spiagge valutate. La lista ha riguardato: Africa, Asia, Australia, Caraibi, America Centrale, Europa, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti, Medio Oriente, Brasile, Costa Rica, Francia, Germania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Thailandia, Turchia e Regno Unito.Per valutare le spiagge da piazzare sul podio ai Travelers’ Choice sono state controllate diverse variabili, come la qualità e quantità delle recensioni e il punteggio attribuito dai viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi.I viaggiatori scrivono commenti emozionanti tutte le volte che visitano questo tratto di Sicilia e, così la Spiaggia dei Conigli, ha di nuovo sbaragliato la concorrenza. Si è, inoltre, piazzata in settima posizione a livello europeo. Al secondo e al terzo posto, invece, la spiaggia di Tropea e La Pelosa a Stintino. Ancora, seguono, Cala Goloritze a Baunei (4°), Porto Giunco a Villasimius (5°), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (6°), Cala Mariolu a Baunei (7°) e Cala Rossa a Favignana (8°) e in nona e decima posizione la Spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la Spiaggia di Marina Piccola a Capri.Il Mediterraneo diventa assoluto protagonista in questo caso, con sei spiagge bagnate dalle sue acque. Posto di rilievo poi per la Spagna, con tre spiagge nella classifica, con la vincitrice assoluta: La Concha a San Sebastian.