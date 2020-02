Nave da crociera vietata ai bambini: ecco la Scarlet Lady della Virgin varata a Genova

«Scarlet Lady», la nave da crociera riservata agli adulti, è stata presentata nello stabilimento di Sestri Ponente (Genova) di Fincantieri che l'ha costruita per il nuovo operatore che si affaccia sul comparto crocieristico Virgin Voyages. Centodiecimila tonnellate di stazza lorda, 278 metri di lunghezza e 38 di larghezza, una capacità di 2.770 passeggeri e un equipaggio di 1.160, il design è stato curato da 10 architetti, spiega Tom McAlpin, presidente e Ad di Virgin Voyages, brand del gruppo Virgin di sir Richard Branson.

Teatri, aree più intime, come The Mirror, a cui si accede da un corridoio di specchi e luci, e spazi più aperti e luminosi più sei ristoranti.«Scarlet Lady» dopo un tour di presentazione inizierà la stagione a Miami che sarà l'home port. La gemella «Valiant Lady», attualmente in costruzione nello stesso cantiere, verrà consegnata il prossimo anno e resterà invece in Europa, con base Barcellona ma nonostante il desiderata espresso da Toti, McAlpin ha detto che non toccherà Genova. «La nave è bellissima, è un'esperienza immersiva solo per adulti. Amiamo i bambini, ma qui è un'esperienza inclusiva, che vuol dire che puoi fare più cose e più sofisticate» ha spiegato McAlpin.

La nave punta anche alla difesa dell'ambiente con sistema di scrubber per lo smaltimento degli ossidi di zolfo dalle emissioni e con una marmitta per abbattere anche quelle di azoto.

I discorsi istituzionali dal palco dell'ad di Fincantieri Giuseppe Bono, del presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno preceduto la cerimonia del cambio di bandiera. «È una delle molte giornate importanti per Fincantieri - ha commentato Toti - che è un'eccellenza assoluta nella costruzione di navi, sia da crociera come quella che stiamo varando oggi per Virgin, sia militari sia nautica da diporto di grandissimi livelli». E sottolinea l'«eccellenza» e «orgoglio di Genova» anche Bucci: «Siamo contenti che ci sia una nuova nave che esce da qui e stiamo lavorando per il nuovo superbacino che è un grande investimento per la nostra città».

