Vacanze deludenti? Come chiedere il rimborso quando la villeggiatura è da incubo

È tempo di vacanza. Ma dopo la lunga attesa delle ferie si rischia troppo spesso di incappare nella delusione di un pacchetto o di un hotel diverso dalle aspettative. Se ciò accade – ovvero se ad esempio l’albergo non è come appare in foto – è possibile chiedere un rimborso. È quanto accaduto ad un turista milanese in Puglia nel 2018 che, dopo aver documentato la differenza tra quanto promesso e quanto offerto in struttura, ha deciso di fare ricorso all'hotel. Dopo quattro anni il tribunale gli ha dato ragione: la vacanza gli sarà rimborsata per intero.

Cosa fare dunque quando quello che troviamo all’arrivo non è come viene descritto? O quando un volo cancellato (o in ritardo) rischia di rovinare la nostra vacanza? Risponde Massimiliano Dona, avvocato, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.