A Disneyland Paris arriva Frozen Celebration

Il cielo azzurro appena accennato di fine gennaio annuncia aria di neve e prepara lo sfondo per un’altra giornata indimenticabile oltre i cancelli di Disneyland Paris. Sembra colorato da una magica matita dai tratti delicati, mentre all’orizzonte bianche nuvole inseguono i raggi di un sole che prova ad accendere di intense sfumature il Castello della Bella Addormentata. È il ghiaccio mattutino su Main Street, però, a comunicare l’arrivo di Elsa con il suo scintillante abito celeste e i lunghi capelli biondi. Ad accompagnarla, come sempre, la sorella Anna, Olaf, Kristoff e Sven. Si perché questa è la nuova stagione del parco tematico più amato al mondo che con Frozen Celebration, fino al 3 maggio 2020, renderà i personaggi dell’amatissima storia Disney assoluti protagonisti.

Il mondo di Frozen

Elsa è liberamente ispirata alla regina delle nevi dell'omonima fiaba di Hans Christian Andersen ed è l'eroina principale dei due film d'animazione Frozen - Il regno di ghiaccio e Frozen II - Il segreto di Arendelle, prodotti da Walt Disney Animation Studios. Le bambine (e non solo) impazziscono per lei e i suoi simpatici amici per un successo che ha pochi precedenti. Solo all’interno di Disneyland Paris però tutti prendono vita per lasciarsi abbracciare dai più piccoli. Capita così di incontrare al crepuscolo Elsa e Anna su una bellissima carrozza a due passi dal castello, o di ricevere un abbraccio da Olaf mentre si gusta un pasto fumante al ristorante. E, ancora, per l’occasione è stato realizzato un carro che ogni giorno attraversa il parco dimostrando come dall’uscita della prima pellicola nel 2013, siano diventati ormai quasi dei cari compagni di gioco da conoscere di persona.



Il viaggio speciale per tutta la famiglia passa anche dalla nuova parata che sfila per ben quattro volte al giorno. Si tratta di Frozen 2: Un Viaggio Incantato con Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven accompagnati da incredibili ballerini e acrobati. E poi, ovviamente, c’è il nuovo carro curato nei dettagli e lo spettacolo quotidiano con i personaggi del regno di Arendelle per Disney Stars on Parade. Elsa e Anna fanno inoltre parte dell'evento notturno e quotidiano di Disney Illuminations, durante il quale il Castello della Bella Addormentata si colora di immagini in movimento, giochi di luce e di acqua e fuochi d’artificio super emozionanti.

Frozen: Un invito musicale

Un appuntamento imperdibile è, infine, nel Parco Walt Disney Studios, con una nuova avventura interattiva al teatro Animation Celebration con Frozen: Un Invito Musicale. Durante l'esibizione gli ospiti sono trasportati direttamente nel regno di Arendelle, per imparare alcuni magici passi di danza con Anna, Kristoff e Sven, entrare nell’iconico palazzo di ghiaccio e cantare all’unisono “All’alba sorgerò” insieme a Elsa.

