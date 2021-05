Covid, quali saranno i viaggi da prenotare subito? Le destinazioni da non perdere scelte da Forbes

Una destinazione dove vivere avventure in solitaria o una meta dove il must è sempre e comunque il relax? Se è vero che ogni viaggio rispecchia gusti e personalità di chi lo organizza, come saranno le partenze del post Covid-19? Che cosa preferiremo, riusciremo a sentirci tranquilli e a riprenderci completamente la nostra vita e, soprattutto, potremo scegliere qualunque angolo di mondo e raggiungerlo con poche ore di volo? Difficile avere conferme adesso, ma è sempre tempo per fare qualche previsione, in attesa che le compagnie aeree decidano se richiedere il passaporto sanitario per la sicurezza di ogni turista.

Come viaggiare e dove andare nel 2021

Viaggi su misura sarà la parola d’ordine, con la ricerca di servizi turistici personalizzati e con la certezza di muoversi evitando qualsiasi rischio. Il modo di partire ormai è cambiato e sicuramente si preferiranno gli appartamenti alle camere in alberghi super affollati. Molto graditi gli svaghi originali e i luoghi a contatto con la natura e non è escluso che si moltiplichino anche i viaggi in solitaria. In molti, poi, avendo già rinunciato a spostarsi nel 2020 andranno alla ricerca del lusso esclusivo, che almeno una volta nella vita (e soprattutto dopo una pandemia così grave) è un regalo che chiunque vuole concersi. Il relax resta in testa alle tendenze, perché dopo mesi molto difficili i livelli di ansia e stress sono al limite per tutti e bisogna staccare la spina non appena possibile.Non ultimo, aumenteranno le fughe brevi ma oculate. Serviranno per scappare un attimo dalla quotidianità, per prendere le misure di nuovo con le vacanze, per limitare il rischio di delusioni e pericoli e per concedersi una coccola che non svuoti il portafoglio.

Per quanto riguarda le destinazioni, invece, è molto complicato scegliere quelle dove volare subito appena le restrizioni saranno allentate. A ridosso della fine dell’anno, è stata la prestigiosa rivista Forbes a stilare la sua classifica dei posti da non perdere e da prenotare prima possibile. Ha inserito anche il nostro Paese, con la Puglia e angoli indimenticabili in ogni continente che meritano davvero ben più di uno sguardo. Si tratta di: Kenya, Costa Rica, Isole Vergini Britanniche,Nuova Zelanda, Parigi, Francia, Entroterra del Messico, Costa del Messico, Slovenia, Egitto, Isola di Tahiti, Rwanda, Qatar, Tunisia, Maldive, Irlanda, Puglia Italia, Antartide, Bodrum, Turchia, Sud Africa, Grecia.

Tra queste quali saranno le più sicure? Impossibile saperlo adesso, ma quel che in cuore tutti speriamo è che sia ancora e presto tempo di viaggio, tempo di spensieratezza e tempo di lasciare alle spalle questo brutto momento storico che ci ha colto tutti di sorpresa.