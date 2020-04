© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una settimana fa la sua frase “quest’estate torneremo sulle spiagge!” ha dato speranza a milioni di italiani e all’industria del turismo balneare. Ma l’ottimismo di Lorenza Bonaccorsi si applica anche a chi ama la montagna, e ha voglia di tornare su vette, pareti e sentieri.Le ricerche di mercato indicano che la prossima estate, una volta eliminati i divieti per gli spostamenti, la montagna potrebbe conoscere un boom. Boschi, parchi nazionali e sentieri, oltre a offrire tranquillità, permettono di rispettare facilmente le distanze tra le persone.Lorenza Bonaccorsi è stata deputato del PD e poi Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio. In questa veste ha varato numerose iniziative per la promozione dei Cammini.Ora, da Sottosegretario ai Beni Culturali e Ambientali con delega al Turismo, ha la responsabilità di un settore fondamentale per la vita e il benessere di milioni di italiani, e dove lavoratori e imprese hanno subito danni molto seri dal COVID-19. Le sue parole sono un’iniezione di fiducia anche per le categorie professionali della montagna, dagli albergatori fino alle guide alpine e ai gestori dei rifugi.«L’idea di un turismo sostenibile, e in grado di decongestionare le mete più famose, è uno dei progetti strategici del Ministero fin dal nostro insediamento. Oggi la montagna può essere preziosa anche perché consente di rimanere a distanza».«Sì. Da una ricerca che abbiamo commissionato qualche settimana fa, emerge che gli italiani in questo momento pensano in maniera più che positiva alla vacanza in montagna».«Possiamo e dobbiamo fare moltissimo. L’OMS fornisce delle regole generali, ma le linee-guida vengono fissate dagli Stati. Le Regioni e le Province autonome ce le stanno chiedendo».«Abbiamo chiesto un incontro al gruppo di lavoro diretto da Vittorio Colao per ragionare sulle nuove regole. Naturalmente si parlerà anche di tempi».«Le categorie professionali, dagli albergatori e dai proprietari di agriturismi fino alle guide alpine. Sul fronte degli utenti della montagna, dobbiamo iniziare a ragionare con il CAI, e poi con Federtrek e il mondo dei cammini. In materia di montagna contano anche i Comuni».«E’ stato già varato un voucher per non far perdere i soldi della prenotazione a chi non è potuto partire a causa dell’epidemia. La cassa integrazione è prevista anche per i lavoratori del turismo, che prima non ne avevano diritto, compresi gli stagionali».«Stiamo lavorando a un grande piano di promozione e comunicazione per la ripartenza. La campagna “Italia più Italia” partirà a maggio, e si occuperà anche di montagna. Inizialmente sarà rivolta agli italiani, poi potrà essere orientata sui mercati esteri».«Stiamo valutando, all’interno dei programmi di aiuti alle famiglie, alcuni fondi ad hoc dedicati ai viaggi in Italia».«Sì. Dobbiamo varare provvedimenti complicati come il secondo incentivo viaggio in Italia, se così lo possiamo chiamare. Sappiamo di non poter aspettare sei mesi».«No, negli incontri ufficiali non se n’è mai parlato». ​