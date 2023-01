Spagna, al via la Fiera Internazionale del Turismo: ecco il padiglione italiano

E' iniziata a Madrid la 43ª edizione di Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo, la più grande fiera del settore in Spagna e una delle principali al mondo, che conta sulla partecipazione di 8.500 aziende e più di cento Paesi. All'inaugurazione hanno partecipato il re Felipe VI e la regina Letizia, la ministra dell'Industria e del Turismo Reyes Maroto e il sindaco di Madrid José Luis Martínez-Almeida. Anche l'Italia è presente all'evento con un proprio padiglione che si sviluppa su una superficie di 400 mq, curato dall'Enit, all'interno del quale partecipano le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna e Veneto, le province di Bergamo-Brescia, Capitali Italiane della Cultura 2023, ITA Airways, Repubblica di San Marino e 19 operatori privati del turismo, per un totale di 62 aziende. L'ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia, assieme ad una rappresentanza dell'Enit composta dall'amministratore Delegato, Ivana Jelinic, e dal consigliere del Cda di Enit Sandro Pappalardo lo ha inaugurato stamane, con un simbolico taglio del nastro. (LaPresse)