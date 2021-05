Malta, bonus fino a 200 euro per i turisti: come ottenere l'incentivo

Malta è molto avanti con la campagna vaccinale: si pensa a un passaporto e a tanti incentivi per le vacanze. Dal 1° giugno riparte il turismo, il governo ha stanziato 3,5 milioni di euro di bonus per i turisti: ai primi 35mila che aderiranno al programma di rilancio potranno essere corrisposte somme fino a 200 euro. Questi soldi non saranno un rimborso per i turisti, ma di un credito da spendere all’interno dell’hotel che li ospita: chi sceglierà strutture a 5 stelle avrà un incentivo di 100 euro, che scende progressivamente a 50 euro per le sistemazioni a 3 stelle. In più, i turisti che vorranno alloggiare nell’isola di Gozo avranno diritto a un ulteriore 10% di sconto. Gli incentivi potranno raddoppiare qualora gli alberghi decideranno di invogliare maggiormente i turisti, ma l’iniziativa è facoltativa (Foto: Shutterstock – Music: “Funday” from Bensound.com)

