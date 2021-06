In quest'isola c'è spazio per una sola casa

Tra Usa e Canada, il fiume San Lorenzo ospita un nutrito conglomerato di oltre 1800 isolotti raggruppati sotto il nome di Thousand Islands: tra questi si trova l’isola più piccola del mondo. Si chiama Just room enough island e appartiene alla famiglia Sizeland: alla ricerca di vacanze tranquille e senza trambusto, i Sizeland acquistarono questo minuscolo pezzo di terra negli anni ’50. Il nome, Just room enough island, è azzeccato: tutto il terreno infatti è occupato da una sola casa, più qualche panchina e un paio di alberi; l’isola più piccola del mondo attirò sin da subito orde di curiosi guadagnandosi il Guinness dei Primati: con i turisti ficcanaso è arrivata dunque anche la fama internazionale, mentre la tranquillità che i Sizeland volevano non si è mai palesata (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

