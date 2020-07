Turismo, per gli italiani Roma è la metà preferita: meglio di Londra e Parigi

Roma meglio di Parigi e Londra. Ma anche di Firenze e Venezia. La Capitale è in cima alla classifica delle mete più desiderate dagli italiani per i viaggi nei prossimi 12 mesi. Lo rivela un sondaggio di GetYourGuide, piattaforma di prenotazioni online attiva in 170 paesi del mondo. E sono i Musei Vaticani l’attrazione più ricercata, secondo l’app del trasporto pubblico Moovit.

Nel 2021 gli italiani prevedono di viaggiare più di quanto abbiano fatto nel 2019 (con una media di 3,35 viaggi previsti contro i 2,7 viaggi di media dello scorso anno). Il 48% degli intervistati ammette di essere stato colpito economicamente dalla pandemia, ma l’80% degli intervistati è convinto di voler prenotare il prossimo viaggio entro i prossimi 12 mesi principalmente per scoprire delle mete all’interno dei confini nazionali (71%).

E Roma batte tutti, piazzandosi al primo posto di una classifica che vede seconda Parigi, poi Firenze, Venezia, Londra, Napoli, la Sicilia, la Sardegna, la Puglia. Nel sondaggio gli intervistati indicano le città d’arte come luoghi preferiti in cui viaggiare (64%), seguite dal mare (47%) e dalla montagna o campagna (24%). Il periodo di vacanza medio oscilla tra i 4 e i 7 giorni.

