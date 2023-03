Le 10 spiagge più belle d'Italia secondo TripAdvisor

Sinonimo di libertà, di continuo movimento, di flusso di vita. Il mare è da sempre fonte d’ispirazione di artisti, protagonista di libri, film e dipinti. E cosa c’è di più rilassante di un bagno in un bel mare, limpido e magari trasparente, che diventi il panorama della nostra estate 2015? TripAdvisor ha stilato la consueta classifica annuale sulle spiagge più belle, tutte italiane e tutte imperdibili.

Lampedusa detiene il primato nella nostra Penisola. Acqua cristallina, sabbia dorata e fauna marina da attirare patiti dello snorkeling da tutto il mondo. La Spiaggia dei Conigli, da visitare preferibilmente tra Maggio e Settembre, è anche la terza spiaggia più bella del mondo, classificata dopo il Brasile e Providenciales, per le sue infinite e sorprendenti sfumature di blu.

Favignana con la sua Cala Rossa può essere considerata la meraviglia delle Isole Egadi e già in Marzo si può godere del buon clima siciliano e prendere il sole sugli scogli piatti che costellano un mare chiaro e tranquillo. Chiamata “rossa”, si dice, per il sangue che ne colorò le acque durante la prima guerra Punica, è sicuramente uno spettacolo selvaggio della macchia mediterranea.

Al terzo posto si fa largo Stintino con La Pelosa. L’acqua turchese e trasparente della Sardegna è famosa in tutto il mondo e chi ha visitato questa lunga lingua sabbiosa non potrà che confermarne il merito. Mare ceruleo e sabbia dorata: nulla da invidiare alle isole caraibiche.

La Sardegna, stavolta con Cala Mariolu sulla Costa di Baunei, si accaparra anche il quarto posto, e non solo. Il nome Mariolu (ladra) è legato alla leggenda di una foca monaca che ruba il pescato ai marinai, ma la stessa spiaggia è anche chiamata Ispuligidenie: questo è il nome delle “pulci di neve”, i minuscoli sassolini di cui la baia è composta.

Finalmente, al quinto posto, la Calabria. Tropea è il gioiello della costa tirrenica, offre un mare limpido e pulito ma anche un caratteristico paesino in cui rifugiarsi durante le ferie estive. Non mancano le spiagge piccole e appartate, ideali per chi è alla ricerca di un angolo di paradiso terrestre.

La Baia del Silenzio a Sestri Levante è l’incanto della Riviera Ligure. Visitata e contemplata da letterati ed artisti dei secoli passati merita un sesto posto per l’atmosfera suggestiva e rilassante.

La Puglia e Lecce sono al settimo posto. Il mare di Porto Selvaggio vale il lungo e tortuoso cammino che si deve affrontare per poter mettere finalmente i piedi “a mollo”. I numerosi scogli obbligano i bagnanti alle scarpette di gomma, il panorama selvatico e lo scorcio che viene offerto fanno da cornice ad quadro naturalistico di grande impatto.

Ancora la Sardegna con Porto Giunco a Villasimius e La Cinta Beach a San Teodoro, rispettivamente all’ottava e nona posizione. Due irrinunciabili mete marittime: sabbia bianca sottile e acqua azzurra che pare incontaminata. La Spiaggia di Capriccioli nel Comune di Arzachena, può considerarsi una bellezza tipica della Costa Smeralda e completa una graduatoria in cui a predominare è sicuramente l’isola sarda ma per cui a renderci orgogliosi è tutta la nostra bella Penisola.