Sardegna, la piccola spiaggia "gioiello" che forse non hai mai visto

Difficile trovare una spiaggia che non sia un sogno in Sardegna; l'isola offre un paesaggio e un mare da mille e una notte. Tra le zone più belle c'è la costa dell'Ogliastra che racchiude una spiaggia gioiello che forse in molti non conoscono. Si chiama Cala Sisine ed è un vero paradiso terrestre: mare cristallino, fondale bianchissimo un angolo di natura incontaminata che vale la pensa essere visto. A metà strada tra la Grotta del Fico e Cala Luna, nella costa del Baunei, questa meraviglia si estende per 200 metri.

