Puglia, il borgo a pochi km da Alberobello tra balconi fioriti e balle di fieno coperte da centrini

In Puglia, in provincia di Bari, immerso nella Valle d’Itria, scopriamo un altro piccolo gioiello della Murgia: Locorotondo si trova a pochi km da Alberobello e come la maggior parte dei paesini di questa zona è pieno di cummerse. Si tratta di abitazioni con tetti spioventi che rendono caratteristico Locorotondo, inserito tra i borghi più belli d’Italia. Perdersi tra i vicoletti del centro storico è facile a forza di stare con il naso all’insù ad ammirare rigogliosi balconi fioriti e coloratissimi, ma Locorotondo vale una visita anche per contemplare una recente installazione artistica dal titolo ‘Firmamento’: il designer Bernardo Palazzo ha voluto ricoprire le balle di fieno con i centrini fatti a mano per un inno a due delle tradizioni più antiche della zona (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

